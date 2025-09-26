Giornata mondiale del cuore | la prevenzione al centro con lo studio CVrisk-IT dell' IRCCS San Raffaele di Roma

In occasione della Giornata Mondiale del Cuore (29 settembre), l'IRCCS San Raffaele di Roma ribadisce l'importanza della prevenzione cardiovascolare e rilancia il proprio impegno concreto attraverso lo studio “Al Cuore della Prevenzione CVrisk-IT”. Si tratta di uno studio scientifico randomizzato e controllato di portata nazionale finanziato dal Ministero della Salute e che vede la partecipazione di ben 17 Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), tra cui il San Raffaele, afferenti alla Rete Cardiologica. Lo scopo è quello di "andare al cuore della prevenzione" per capire se l'integrazione di informazioni complementari sulla salute (derivanti, per esempio, da immagini radiologiche o dati genetici) aiuti a stimare meglio il rischio che una persona sviluppi una malattia cardiovascolare a 10 anni, in modo da fornire consigli sempre più personalizzati per prevenire queste patologie. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Giornata mondiale del cuore: la prevenzione al centro con lo studio CVrisk-IT dell'IRCCS San Raffaele di Roma

