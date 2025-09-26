Giornata mondiale del cuore al Policlinico un seminario su innovazione e prevenzione cardiovascolare

Cataniatoday.it | 26 set 2025

Si è svolto questa mattina, nell’Aula Cast del Policlinico “Rodolico” di Catania, il seminario “Dissemination and Communication Workshop-Progetto Innoprev”, in occasione della Giornata mondiale del cuore che si celebra il 29 settembre.L’iniziativa, promossa dall’Azienda ospedaliero universitaria. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

