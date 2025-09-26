Giornata mondiale del cuore al Policlinico un seminario su innovazione e prevenzione cardiovascolare

Si è svolto questa mattina, nell’Aula Cast del Policlinico “Rodolico” di Catania, il seminario “Dissemination and Communication Workshop-Progetto Innoprev”, in occasione della Giornata mondiale del cuore che si celebra il 29 settembre.L’iniziativa, promossa dall’Azienda ospedaliero universitaria. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: giornata - mondiale

31 Luglio, Giornata Mondiale dell’Orgasmo – Il Manuale di Sopravvivenza per l’Uomo Moderno.

19 agosto, giornata mondiale della fotografia. Gli scatti spettacolari: il Monviso da Livorno e la Vespucci dal Forte

Giornata mondiale dell'Alzheimer, neurologi: "Ora percorsi cura più efficaci e sostenibili"

? 29 settembre – Giornata Mondiale del Cuore Il cuore è il motore della vita: prendertene cura significa proteggere la tua salute, ogni giorno. In occasione della Giornata Mondiale del Cuore, Farmacap ti offre la possibilità di effettuare un elettrocardiogram - facebook.com Vai su Facebook

Ricorre #oggi #13settembre la Giornata Mondiale della consapevolezza sulla #Sepsi E' una grave complicanza di un’#infezione, causata da una risposta infiammatoria eccessiva dell’organismo. Scopri di più: https://tinyurl.com/2ph3fbzs e condividi il post pe - X Vai su X

Asp Palermo e Policlinico per la giornata mondiale del cuore - L'iniziativa, in programma, lunedì 29 settembre in piazza Verdi, è realizzata in collaborazione con le scuole di sp ... Come scrive ansa.it

Giornata mondiale del cuore, visite gratuite in piazza Verdi coi medici del Policlinico e dell'Asp - L’accesso è libero, gratuito e senza prenotazione ... Come scrive palermotoday.it