Giornata mondiale del cuore a Battaglia Terme | le iniziative di sensibilizzazione per le malattie cardiovascolari

Padovaoggi.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 28 settembre, il Comune di Battaglia Terme organizza la seconda edizione della Giornata Mondiale del Cuore. Anche quest’anno, la manifestazione punta a sensibilizzare sul tema della prevenzione delle malattie cardiovascolari, attraverso attività gratuite e aperte a tutta la cittadinanza. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

