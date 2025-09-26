Giornata mondiale del cuore a Battaglia Terme | le iniziative di sensibilizzazione per le malattie cardiovascolari

Domenica 28 settembre, il Comune di Battaglia Terme organizza la seconda edizione della Giornata Mondiale del Cuore. Anche quest’anno, la manifestazione punta a sensibilizzare sul tema della prevenzione delle malattie cardiovascolari, attraverso attività gratuite e aperte a tutta la cittadinanza. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

