Giornata internazionale per l' eliminazione delle armi nucleari | ci sono oltre 12mila testate nel mondo

Stati Uniti, Russia, Regno Unito, Francia, Cina, India, Pakistan, Corea del Nord e Israele sono i paesi che possiedono armi nucleari, per il 90% sono di Mosca e Washington. I progetti per promuovere la lotta alle armi nucleari. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

