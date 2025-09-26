Giornata internazionale per l' eliminazione delle armi nucleari | ci sono oltre 12mila testate nel mondo
Stati Uniti, Russia, Regno Unito, Francia, Cina, India, Pakistan, Corea del Nord e Israele sono i paesi che possiedono armi nucleari, per il 90% sono di Mosca e Washington. I progetti per promuovere la lotta alle armi nucleari. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Testate nucleari, chi ha l'arsenale maggiore: la Russia spaventa l'Occidente, ma non gli Usa. L'Italia? Prigioniera del paradosso - Il mondo continua a vivere sotto l’ombra delle guerre e con la paura di un terzo conflitto mondiale. Scrive leggo.it
Disarmo nucleare: un obiettivo prioritario - Giornata internazionale per l’eliminazione totale delle armi nucleari: un’occasione di rilevanza globale, utile a riaffermare la volontà collettiva ... Scrive interris.it