Giornata dei Risvegli la famiglia di Luca De Nigris | Una legge che tuteli i caregiver

Bologna, 26 settembre 2025 – Martedì 7 ottobre si celebra la 27esima ‘ Giornata nazionale dei Risvegli per la ricerca sul coma – Vale pena ’, che coincide con l’undicesima edizione della ‘ Giornata europea dei Risvegli ’. La giornata è stata presentata ieri alla Camera dei Deputati, alla presenza di Fulvio De Nigris, Maria Vaccari e Roberto Piperno, che sono rispettivamente  presidente, vicepresidente e direttore scientifico della Fondazione ‘ Gli amici di Luca - Casa dei risvegli Luca De Nigris ETS ’. Con loro, Cristina Ceretti, consigliera comunale con delega a Famiglia, disabilità e sussidiarietà circolare, la ministra per le Disabilità  Alessandra Locatelli e l’onorevole dem Ilenia Malavasi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

