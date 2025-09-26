Giornata dei Risvegli la famiglia di Luca De Nigris | Una legge che tuteli i caregiver
Bologna, 26 settembre 2025 – Martedì 7 ottobre si celebra la 27esima ‘ Giornata nazionale dei Risvegli per la ricerca sul coma – Vale pena ’, che coincide con l’undicesima edizione della ‘ Giornata europea dei Risvegli ’. La giornata è stata presentata ieri alla Camera dei Deputati, alla presenza di Fulvio De Nigris, Maria Vaccari e Roberto Piperno, che sono rispettivamente presidente, vicepresidente e direttore scientifico della Fondazione ‘ Gli amici di Luca - Casa dei risvegli Luca De Nigris ETS ’. Con loro, Cristina Ceretti, consigliera comunale con delega a Famiglia, disabilità e sussidiarietà circolare, la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli e l’onorevole dem Ilenia Malavasi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: giornata - risvegli
Concediti un risveglio rigenerante! Quale modo migliore per iniziare la giornata, se non con una passeggiata in riva al mare? La mattina è il momento perfetto per goderti la tranquillità della spiaggia, con il mare e l'atmosfera ancora calmi. L'Hotel Gioiello ti o - facebook.com Vai su Facebook
La giornata dei risvegli. - X Vai su X
Completamente guariti? Perfettamente curati!”. A Palazzo Montecitorio la presentazione della “Giornata nazionale dei risvegli” (Donatella Lavizzari) - Il 6 e 7 ottobre a Bologna, presso il DAMSLAB, si terrà la 27ª Giornata Nazionale dei Risvegli per la ricerca sul Coma, promossa dalla Fondazione “Gli Amici di Luca onlus ODV, insignita della Targa de ... Riporta farodiroma.it
Completamente guariti? Perfettamente curati! La Giornata Nazionale dei Risvegli e il ruolo del caregiver - Verrà presentata il 25 settembre a Roma, presso la Camera dei Deputati, la prossima Giornata Nazionale dei Risvegli del 7 ottobre, evento che ruota attorno ... Come scrive superando.it