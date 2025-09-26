Giornalisti sicuri Mantovano ricorda Nicola Calipari e i tanti giornalisti uccisi | Senza di loro non c’è democrazia
“Lo dico senza retorica: senza il lavoro dei giornalisti la democrazia non esiste, non ha vita’’. Queste le parole del sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alla sicurezza, Alfredo Mantovano, nel convegno romano “Giornalisti sicuri” a Villa Madama. Un messaggio chiaro che appoggia la libertà di stampa e l’importanza del lavoro giornalistico per consentire un’informazione plurale. Poi ha aggiunto: “Il rapporto tra il governo e i media si colloca all’interno della cornice del rapporto tra sicurezza e democrazia”, ricordando i “troppi” giornalisti che recentemente hanno perso la vita e spiegando che “la lesione principale di queste aggressioni è una lesione alla democrazia, al di là della ragioni che hanno determinato ciascun conflitto’’. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: giornalisti - sicuri
@Palazzo_Chigi e la #Farnesina organizzano il seminario “Giornalisti sicuri: la necessità di raccontare, l’obbligo di tutelare”, in collaborazione con @odg_cnog e @FnsiSocial. ?Segui la diretta https://youtube.com/live/EMt9SAdpRYc?feature=share… - X Vai su X
Alessandro Di Battista. . Droni su Norvegia e Danimarca. Siamo sicuri che siano russi? P.S. I MIEI PROSSIMI APPUNTAMENTI •? ?Venerdì 26 settembre CERIGNOLA (Foggia), ore 20.30 presentazione libro “Democrazia deviata” alla Fiera del Libro di Cerign - facebook.com Vai su Facebook
Stampa, Mantovano: senza giornalisti la democrazia non esiste. Serve una rete di tutela più forte - "Senza il lavoro di voi giornalisti, la democrazia semplicemente non esiste, non ha vita". Si legge su finanza.repubblica.it
Mantovano: "Senza il lavoro dei giornalisti la democrazia non avrebbe vita" - "Senza retorica, senza il lavoro dei giornalisti la democrazia non esiste e non ha viuta. Segnala ilgiornale.it