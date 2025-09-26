“Lo dico senza retorica: senza il lavoro dei giornalisti la democrazia non esiste, non ha vita’’. Queste le parole del sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alla sicurezza, Alfredo Mantovano, nel convegno romano “Giornalisti sicuri” a Villa Madama. Un messaggio chiaro che appoggia la libertà di stampa e l’importanza del lavoro giornalistico per consentire un’informazione plurale. Poi ha aggiunto: “Il rapporto tra il governo e i media si colloca all’interno della cornice del rapporto tra sicurezza e democrazia”, ricordando i “troppi” giornalisti che recentemente hanno perso la vita e spiegando che “la lesione principale di queste aggressioni è una lesione alla democrazia, al di là della ragioni che hanno determinato ciascun conflitto’’. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Giornalisti sicuri”, Mantovano ricorda Nicola Calipari e i tanti giornalisti uccisi: “Senza di loro non c’è democrazia”