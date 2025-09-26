Giorgio Armani e Oliviero Toscani nel Famedio di Milano c’è l’ufficialità
Ci sono anche Giorgio Armani e il fotografo Oliviero Toscani tra le nuove personalità che entreranno a far parte del Famedio di Milano. Allo stilista, scomparso lo scorso 4 settembre, e al grande fotografo, morto il 13 gennaio scorso, si affiancano altri 12 personaggi illustri che hanno dato lustro alla città. Tra gli altri, anche l’attrice Adriana Asti e il fotografo Gianni Berengo Gardin, lo scultore Arnaldo Pomodoro e l’ex presidente dell’Inter Ernesto Pellegrini, oltre allo storico sindaco Paolo Pillitteri, tutti scomparsi negli ultimi mesi. La Commissione consultiva del Comune di Milano per le onoranze al Famedio ha approvato infatti i nomi delle 14 personalità che il prossimo 2 novembre saranno iscritte nel Pantheon di Milano, all’interno del Cimitero Monumentale. 🔗 Leggi su Lapresse.it
