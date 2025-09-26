Giorgio Armani e Oliviero Toscani nel Famedio di Milano c’è l’ufficialità

Lapresse.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sono anche Giorgio Armani e il fotografo Oliviero Toscani tra le nuove personalità che entreranno a far parte del Famedio di Milano. Allo stilista, scomparso lo scorso 4 settembre, e al grande fotografo, morto il 13 gennaio scorso, si affiancano altri 12   personaggi illustri che hanno dato lustro alla città. Tra gli altri, anche l’attrice Adriana Asti e il fotografo Gianni Berengo Gardin, lo scultore Arnaldo Pomodoro e l’ex presidente dell’Inter Ernesto Pellegrini, oltre allo storico sindaco Paolo Pillitteri, tutti scomparsi negli ultimi mesi. La Commissione consultiva del Comune di Milano per le onoranze al Famedio ha approvato infatti i nomi delle 14 personalità che il prossimo 2 novembre saranno iscritte nel Pantheon di Milano, all’interno del Cimitero Monumentale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

giorgio armani e oliviero toscani nel famedio di milano c8217232 l8217ufficialit224

© Lapresse.it - Giorgio Armani e Oliviero Toscani nel Famedio di Milano, c’è l’ufficialità

In questa notizia si parla di: giorgio - armani

Giorgio Armani in convalescenza dopo il ricovero, il messaggio nel giorno del suo 91esimo compleanno: «Difficile non sentire il vostro applauso»

La leggenda de La Capannina ora nelle mani di Giorgio Armani

L’impero Armani e il tesoro di Re Giorgio: tutti i numeri di una galassia del lusso che va dall’alta moda al cioccolato

Cerca Video su questo argomento: Giorgio Armani Oliviero Toscani