Giorgia regina delle radio col nuovo singolo Golpe

Milano, 26 set. (askanews) – Giorgia continua il suo anno tra successi e riconoscimenti con “Golpe”: il nuovo singolo è il più alto debutto femminile in classifica radio nel 2025 ed è anche il primo caso dell’anno di un’artista donna alla #1 nel primo giorno di programmazione ufficiale. “Golpe” arriva dopo i grandissimi successi di “La cura per me” e “L’Unica”. “La cura per me”, certificato platino, ha dominato radio e streaming per 12 settimane, superando 130 milioni di stream globali e raggiungendo il secondo posto nelle chart best-seller del primo semestre 2025 in Italia, confermandosi l’unica artista donna tra i Top 30 italiani più ascoltati nel mondo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it