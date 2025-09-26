Giorgia Meloni Le Figaro | Tre anni zero errori

"In tre anni alla guida dell'Italia, il percorso senza errori di Giorgia Meloni ": Le Figaro incorona la premier con un articolo che sottolinea come "la presidente del Consiglio italiano ha saputo conservare un ampio sostegno popolare e si considera ancora per lungo tempo a Palazzo Chigi. Un exploit nel suo paese, una volta contrassegnato dall'instabilità politica". Il quotidiano francese, poi, fa notare che se Meloni "sarà ancora al suo posto fra un anno, supererà il secondo governo Berlusconi che, fra il 2001 e il 2005, è stato il più lungo della Repubblica. E sogna soprattutto di vedere il suo governo resistere un'intera legislatura. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

