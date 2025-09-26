Giorgia Meloni | Aiuti della Flotilla a Cipro evitare azioni pericolose contro Israele

Il premier Giorgia Meloni ha rivolto un ringraziamento ai partiti e agli esponenti dell’opposizione che, richiamando le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, hanno invitato gli attivisti della Flotilla ad accettare soluzioni alternative per la consegna degli aiuti. «In questa fase è fondamentale garantire l’incolumità delle persone coinvolte – ha sottolineato Meloni – e non assecondare chi sostiene che l’obiettivo debba essere forzare il blocco navale israeliano, una scelta che sarebbe estremamente pericolosa». Il Presidente del Consiglio ha indicato come destinazione prioritaria degli aiuti il territorio cipriota e il Patriarcato di Gerusalemme, ribadendo la necessità di gestire la crisi con prudenza e responsabilità. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

