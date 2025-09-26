Giorgia il nuovo singolo Golpe è il più trasmesso dalle raadio

Golpe, il nuovo singolo di Giorgia, è il più alto debutto femminile in classifica radio nel 2025. Giorgia continua il suo anno tra successi e riconoscimenti con Golpe: il nuovo singolo è il più alto debutto femminile in classifica radio nel 2025 ed è anche il primo caso dell’anno di un’ artista donna alla #1 nel primo giorno di programmazione ufficiale. Questa sera alla Reggia di Caserta si chiuderà il Come Saprei Live 2025, 9 eventi speciali tutti Sold out con cui Giorgia ha celebrato i trent’anni del suo iconico brano Come Saprei in alcune delle location più suggestive d’Italia. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

