Giorgia il nuovo singolo è il più alto debutto femminile in classifica radio nel 2025

361magazine.com | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgia continua il suo anno tra successi e riconoscimenti con “GOLPE”.   Giorgia continua il suo anno tra successi e riconoscimenti con “GOLPE”: il nuovo singolo è il più alto debutto femminile in classifica radio nel 2025 ed è anche il primo caso dell’anno di un’artista donna alla #1 nel primo giorno di programmazione ufficiale. “GOLPE” arriva dopo i grandissimi successi di “LA CURA PER ME” e “L’UNICA”. “LA CURA PER ME”, certificato PLATINO, che ha dominato radio e streaming per 12 settimane, superando 130 milioni di stream globali e raggiungendo il secondo posto nelle chart bestseller del primo semestre 2025 in Italia, confermandosi l’unica artista donna tra i Top 30 italiani più ascoltati nel mondo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

