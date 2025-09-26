Gioia e ansia finalmente il closing Gli ultras ringraziano Berlusconi | Galliani ha abbandonato la nave

"Sono contento che finalmente ci sia stato questo ’closing’ atteso da tempo, anche perché c’erano stati addirittura dubbi che si sarebbe mai concretizzasto. Finalmente potremo sentir parlare la nuova proprietà e capire che obiettivi ha senza rimanere in quella zona grigia in cui ci trovavamo da troppo tempo". Fausto Marchetti, leader della Curva Davide Pieri, imprenditore, sponsor, ex giocatore del Monza, è tagliente come un coltello. "Innanzitutto bisogna ringraziare Silvio Berlusconi per il suo ennesimo miracolo che ci ha fatti arrivare dove mai eravamo giunti prima, per il resto era giusto tagliare ogni cordone ombelicale con la vecchia proprietà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

