Tarantini Time Quotidiano “Da mesi e mesi si sta facendo, degli imminenti Giochi del Mediterraneo, un vero e proprio ring”. Questo è il primo commento dell’avvocato Egidio Albanese, Presidente della associazione “La Voce di Taranto”, alle affermazioni del Sindaco Bitetti, preoccupato che i ritardi accumulati dal sistema organizzativo, si riversino ingiustamente, in termini di critica, nei confronti della amministrazione comunale. Continua Albanese, “È il momento di serrare i ranghi e di mettere in campo le risorse migliori da parte delle Istituzioni che compongono il Comitato Organizzativo locale e quello internazionale. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Giochi del Mediterraneo, Albanese: “Unità e trasparenza per il futuro di Taranto”