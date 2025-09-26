ginnastica artistica quattro cesenati sognano

Importante appuntamento per i talenti della ginnastica artistica cesenate, che domani e domenica saranno a Cagliari impegnati nei Campionati Assoluti, ultimo appuntamento di rilievo prima del Mondiale in programma a Jakarta in Indonesia a fine ottobre. A rappresentare il ’ Gymnastic Romagna Team ’ e la ’ Renato Serra ’, società maschile e femminile che gravitano entrambe sotto la presidenza di Corrado Maria Dones, saranno quattro atleti. Si parte con Niccolò Vannucchi e Chiara Barzasi, che fanno parte del progetto ’Rog’, acronimo di ’Road to Olympic Games’ e che facendo dunque parte del ’Team Italia’, hanno avuto la possibilità di accedere direttamente alla competizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

