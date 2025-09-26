Ginnastica artistica Quattro cesenati sognano
Importante appuntamento per i talenti della ginnastica artistica cesenate, che domani e domenica saranno a Cagliari impegnati nei Campionati Assoluti, ultimo appuntamento di rilievo prima del Mondiale in programma a Jakarta in Indonesia a fine ottobre. A rappresentare il ’ Gymnastic Romagna Team ’ e la ’ Renato Serra ’, società maschile e femminile che gravitano entrambe sotto la presidenza di Corrado Maria Dones, saranno quattro atleti. Si parte con Niccolò Vannucchi e Chiara Barzasi, che fanno parte del progetto ’Rog’, acronimo di ’Road to Olympic Games’ e che facendo dunque parte del ’Team Italia’, hanno avuto la possibilità di accedere direttamente alla competizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: ginnastica - artistica
Ginnastica artistica, Treviolo sul gradino più alto del podio a Rimini. Ori anche per Testa e Nicoli
Ginnastica artistica, i convocati dell’Italia per le Universiadi. C’è Mandriota
Universiadi, la delegazione Italiana di ginnastica Ritmica e Artistica a Rhine-Ruhr
Nuova stagione sportiva UISP Manerbio 2025/26: la ginnastica artistica Leggi qui l’articolo completo https://www.paesemio.it/manerbio/nuova-stagione-sportiva-uisp-manerbio-2025-26-la-ginnastica-artistica/ - facebook.com Vai su Facebook
Ginnastica artistica . Quattro cesenati sognano - Vannucchi, Barzasi, Marzocchi e Agosti domani e domenica parteciperanno ai Campionati Nazionali Assoluti : nel mirino la convocazione ai mondiali. Come scrive msn.com