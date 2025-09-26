A Quartu Sant’Elena (in provincia di Cagliari) sono incominciati i Campionati Italiani di ginnastica artistica. Prima giornata riservata alla gara-1 femminile: i punteggi conseguiti stasera in terra sarda verranno sommati con quelli che si otterranno nella gara-2 di domenica e si stilerà così la classifica che incoronerà la Campionessa d’Italia nel concorso generale individuale, premierà le prime tre classificate e assegnerà i vari titoli di specialità. Si tratta di un appuntamento di fondamentale importanza in vista dei Mondiali, che andranno in scena a Jakarta (Indonesia) dal 19 al 25 ottobre. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ginnastica artistica, Alice D’Amato in testa agli Assoluti. Perotti insegue, errore di Asia, Esposito solo trave