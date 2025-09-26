Bisognerà attendere metà ottobre per l’apertura della gara di affidamento dei lavori di riqualificazione del giardino Rambaldi (San Domenico) e di piazzetta Scarabelli. Lo ha annunciato ieri il Comune stilando una nuova tabella di marcia per l’atteso intervento nel cuore del centro storico. L’avvio del primo stralcio del cantiere, quello che riguarderà l’area Sud del giardino (dalla via Quarto, la porzione tra la chiesa dei Santi Niccolò e Domenico e la via Orsini, fino al confine con l’area esterna di pertinenza del bar), è ora in programma secondo il Municipio tra "dicembre e gennaio". L’intervento durerà, a meno di imprevisti, 18 settimane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ilrestodelcarlino.it - Giardini San Domenico. Nuova tabella di marcia: "Cantiere da dicembre"