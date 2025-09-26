Giappone sta per finire l’era Ishiba | il 4 ottobre il voto interno al partito che inciderà sulla coalizione di governo

Il Giappone non riconoscerà lo Stato palestinese: la conferma è arrivata dal ministro degli Esteri, Iwaya Takehsi, a New York per alcuni incontri durante l’assemblea generale dell’Onu. Almeno non il Giappone ancora a guida Ishiba Shigeru e del suo Partito Liberal Democratico, in coalizione con il Komeito. Sia alla coalizione che al primo ministro, rimangono tuttavia pochi giorni prima di lasciare il comando a una nuova conduzione politica. Il 4 ottobre si svolgeranno le lezioni interne al LDP e verrà votato un o una nuova leader. Chi otterrà la leadership di Jiminto (Liberal Democratico) dovrà necessariamente scendere a patti con almeno un altro partito e aggiungerlo all’attuale coalizione a due, al fine di avere abbastanza seggi per governare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

