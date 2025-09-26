Giani e la sicurezza | Una polizia regionale così i Cpr saranno inutili

Firenze, 26 settembre 2025 – “Una delle mie proposte sarà la costituzione di una Polizia regionale che serva a intervenire direttamente laddove firmerò delle ordinanze”. Eugenio Giani – governatore dem uscente in cerca del bis alle regionali di ottobre – rilancia la sua idea di sicurezza rimpolpando l’agenda di proposte e azionando al contempo lo sterzo per uscire dall’infuocato agone dialettico sulla necessità di creare i Cpr in Toscana. Duplice il fine. Da un lato rispondere alla prova muscolare in merito del plenipotenziario meloniano Giovanni Donzelli rincarata poi dal sottosegretario Emanuele Prisco (“I Cpr servono a dare una risposta alla richiesta di sicurezza” perché “su 852 posti richiesti nei Centri per il rimpatrio dalle questure toscane il 58% viene negato per mancanza di posti”). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giani e la sicurezza: “Una polizia regionale, così i Cpr saranno inutili”

In questa notizia si parla di: giani - sicurezza

Altro che sicurezza: Giani ha speso solo un terzo dei fondi per le emergenze

Schianto in A1, pressing sicurezza. Nisini da Salvini sulla terza corsia. Giani: "Ora stop ai sorpassi dei Tir"

Faella, Giani a inaugurazione lavori di messa in sicurezza del fosso Rantigioni

ArezzoTv. . Cpr in Toscana, il governo accelera. Sindaci approvano, Giani dice no Vai su Facebook

Giani e la sicurezza: “Una polizia regionale, così i Cpr saranno inutili” - “Sono luoghi detentivi impropri, simili alle carceri dove le persone restano lì per mesi e mesi”. lanazione.it scrive

Dalla Polizia Regionale alle telecamere: Giani presenta 7 punti per la sicurezza in Toscana - Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana candidato a un secondo mandato, nel corso di una iniziativa a Firenze ha presentato il suo pacchetto 'sicurezza' ... Si legge su controradio.it