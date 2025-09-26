Giancarlo Magalli | Ecco perché è finito il matrimonio tra Baudo e Ricciarelli
"Era infuriato. E gliene disse di tutti i colori", rivela il conduttore tv. Così arrivò la lettera dall'avvocato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: giancarlo - magalli
Chi sono le figlie di Giancarlo Magalli (nate dalle due ex mogli)
“Ecco la verità”. Giancarlo Magalli tira fuori fatti su Pippo Baudo e smentisce Katia Ricciarelli
Giancarlo Magalli contro Katia Ricciarelli: “Io avevo il numero privato di Pippo Baudo, se lei era filtrata dalla segretaria ci sarà un motivo”
Non posso farci niente, amo dire le cose come stanno, senza edulcorare il boccone, e questo mi ha portato tanti guai nella vita, ma è un lusso di cui pago volentieri il conto». Dopo questa premessa è evidente che Giancarlo Magalli oggi sia in forma e ben disp - facebook.com Vai su Facebook
Giancarlo Magalli: "Pippo Baudo non voleva più sentire Katia Ricciarelli. La sua assistente era fondamentale per lui" - X Vai su X
Caterina Balivo spiazzata da una frase di Giancarlo Magalli su Francesca Manzini: “Ma ho sentito bene?” - Nel salotto de La Volta Buona, Marcello Sacchetta ha parlato della puntata del suo podcast al fianco di Stefano De Martino. Da fanpage.it
Magalli sconvolge Caterina Balivo con un commento bollente (e di cattivo gusto) su Francesca Manzini - Durante la trasmissione La Volta Buona, Giancarlo Magalli ha rivolto commenti inappropriati a Francesca Manzini, suscitando imbarazzo tra i presenti. alfemminile.com scrive