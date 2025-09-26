Giancarlo Devasini sta per diventare il quarto uomo più ricco del mondo ecco chi è

In Italia sono pochi a conoscerlo, ma è un nostro connazionale e sta per diventare il quarto uomo più ricco del mondo: stiamo parlando di Giancarlo Devasini, fondatore, presidente e principale azionista Tether Limited, una piattaforma abilitata alla blockchain ideata per facilitare l'uso delle valute fiat in modo digitale. Devasini, suo presidente, detiene il 50% delle quote. Di recente la società ha avuto un incremento di capitale, tanto che si pensa possa arrivare a raggiungere il valore di 500 miliardi di dollari. Un simile risultato, porterebbe Devasini a un patrimonio di circa 250 miliardi, cosa che lo porterebbe ad essere il quarto uomo più ricco del mondo, dietro al trio Larry Ellison, Elon Musk e Mark Zuckerberg. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Giancarlo Devasini sta per diventare il quarto uomo più ricco del mondo, ecco chi è

