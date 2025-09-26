Giancarlo Devasini chi è l’italiano che ‘rischia’ di diventare il più ricco del mondo

Lucascialo.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopriamo chi è Giancarlo Devasini, uno degli uomini più ricchi del mondo. Ha fondato la piattaforma Bitfinex e la cripto Tether. L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

giancarlo devasini chi 232 l8217italiano che 8216rischia8217 di diventare il pi249 ricco del mondo

© Lucascialo.it - Giancarlo Devasini, chi è l’italiano che ‘rischia’ di diventare il più ricco del mondo

In questa notizia si parla di: giancarlo - devasini

Giancarlo Devasini sta per diventare il quarto uomo più ricco del mondo, ecco chi è

Giancarlo Devasini, il miliardario tra i più ricchi d'Italia: da chirurgo plastico a re delle cryptovalute - Il quarto per l'esattezza, con un patrimonio che &#232; quattro volte quello di John Elkann. Come scrive ilgazzettino.it

Giancarlo Devasini, chi &#232; il quarto uomo più ricco d'Italia: la laurea in Medicina, le criptovalute, il patrimonio tre volte quello di Elkann - Come oggni anno, la rivista statunitense Forbes ha stilato la classifica delle persone più ricche al mondo. Segnala leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Giancarlo Devasini 232 L8217italiano