Giallo in casa Agnelli | spariti i quadri di De Chirico e Balla Margherita accusa John Lapo e Ginevra
Nuovi attriti in casa Elkann e stavolta l’oggetto della contesa riguarda l’eredità dell’avvocato Gianni Agnelli. Nel frattempo, la procura di Roma ha avviato un’indagine sulla sparizione di 13 opere d’arte del celebre avvocato e imprenditore italiano. L’inchiesta, come riporta Skytg24, fa parte di una diatriba che va avanti da anni e che vede come protagonista la moglie Margherita Agnelli. L’ereditiera ha infatti accusato i tre figli, ossia John, Lapo e Ginevra Elkann di essere coinvolti. Loro però hanno replicato alle accuse, sostenendo che i dipinti fossero proprietà esclusive di Marella Caracciolo, quindi non di Gianni Agnelli, e che fossero un regalo ricevuto dalla nonna prima della scomparsa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Eredità Agnelli, il mistero dei quadri (da De Chirico a Monet) spariti. La Procura: «Esportati illegalmente». Sentiti i domestici - Si tratta di una parte della collezione di Gianni Agnelli su cui ora la procura di Roma indaga, ... Segnala ilgazzettino.it
Eredità Agnelli, il mistero dei quadri scomparsi: «Sostituiti con delle copie quando Marella stava male» - «Le due opere che erano nella casa di Roma sono state sostituite quando Marella si è ammalata». Secondo ilmattino.it