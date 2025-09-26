Giacomo Agostini rischia di perdere 7 titoli Mondiali | Non scherziamo quelli sono miei

Giacomo Agostini reagisce alla notizia del nuovo conteggio dei titoli Mondiali del motociclismo voluto dai nuovi proprietari della MotoGP, Liberty Media. Il campionissimo bresciano così ne perderebbe 7: "Non scherziamo, quelli sono miei e non me li toglie nessuno. Non si getta la storia nella spazzatura". 🔗 Leggi su Fanpage.it

