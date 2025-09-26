Giacomo Agostini rischia di perdere 7 titoli Mondiali | Non scherziamo quelli sono miei
Giacomo Agostini reagisce alla notizia del nuovo conteggio dei titoli Mondiali del motociclismo voluto dai nuovi proprietari della MotoGP, Liberty Media. Il campionissimo bresciano così ne perderebbe 7: "Non scherziamo, quelli sono miei e non me li toglie nessuno. Non si getta la storia nella spazzatura". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: giacomo - agostini
Giacomo Agostini: “Sogno di correre in moto sul Ponte di Messina”
Giacomo Agostini, campione senza tempo: "La moto dà gioia ma ci vuole attenzione"
Giacomo Agostini, la leggenda del motociclismo correrebbe sul Ponte sullo stretto: “Uno sfizio che mi toglierei volentieri”
Ieri sera al Cinema Centrale di Imola abbiamo assistito ad un pezzo importantissimo della storia del motociclismo mondiale, con Giacomo Agostini, Marco Lucchinelli e il dott. Costa di nuovo insieme per la premiére di AGO - PRIMA DI TUTTI, il documentar - facebook.com Vai su Facebook
#MotoGP #SanMarinoGP Giacomo Agostini in griglia di partenza parlando di Marc Marquez: "Gli ho detto di non preoccuparsi perché c'è tanta gente che gli vuole bene. Spero che i fischi non ci siano". Giacomo Agostini, 15 volte Campione del Mondo, 122 (12 - X Vai su X
Giacomo Agostini rischia di perdere 7 titoli Mondiali: “Non scherziamo, quelli sono miei” - Giacomo Agostini reagisce alla notizia del nuovo conteggio dei titoli Mondiali del motociclismo voluto dai nuovi proprietari della MotoGP, Liberty Media ... Da fanpage.it
Giacomo Agostini: “Sogno di andare sul Ponte sullo Stretto”/ “Fra Marquez e Valentino Rossi vinco io” - L'intervista del grande Giacomo Agostini a Uno Mattina Estate: il campione delle due ruote si è raccontato in diretta su Rai Uno stamane Giacomo Agostini, il motociclista più titolato di tutti i tempi ... Secondo ilsussidiario.net