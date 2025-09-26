Ghost of Yotei in un video confronto tra PS5 e PS5 Pro qual è la versione migliore?

Il canale ElAnalistaDeBits ha pubblicato un video confronto tra PS5 e PS5 Pro di Ghost of Yotei, nuova esclusiva di Sucker Punch in uscita il 2 ottobre. Il confronto mette in luce le differenze tra le modalità grafiche disponibili, con risultati che confermano l’eccellente ottimizzazione del gioco su entrambe le console. Addentrandoci nello specifico, su PS5 troviamo tre opzioni: Qualità, che garantisce 2160p nativi a 30 fps; Performance, che punta ai 60 fps partendo da una risoluzione compresa tra 1080p e 1440p upscalata in 4K; e Ray-Tracing, che introduce una migliore illuminazione globale e riflessi più realistici a circa 1800p e 30 fps. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Ghost of Yotei in un video confronto tra PS5 e PS5 Pro, qual è la versione migliore?

