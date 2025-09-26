Ghost of Yotei alza l’asticella su PS5

(Adnkronos) – Ghost of Yotei, arrivato cinque anni dopo l’uscita dell’epopea di Jin Sakai in Ghost of Tsushima, è un’evoluzione profonda, che corregge le debolezze del predecessore e consolida quanto di buono era già stato fatto. Il gioco sposta l’azione 300 anni avanti, nel 1603, tra i paesaggi del nord del Giappone, alle pendici del . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com