Ghinetti batte il Moto Masini e si aggiudica il Torneo Alinò
Una rimonta devastante, poi tante emozioni negli istanti finali, per conquistare l’edizione più ambita del ‘Locanda Alinò’. I gialli del Ghinetti si aggiudicano il torneo calcistico over 45 Locanda Alinò, che spegne quest’anno le sue prestigiose cinquanta candeline. Una bella serata di gol ed emozioni vissuta al campetto sintetico a 7 dell’Arci Pianazze, dal lontano 1976 organizzato dal professor Pier Giorgio Baudinelli. Con una folta cornice di pubblico ha aperto la serata la finale per il terzo posto con la vittoria maturata all’ultimo del Sempre Amighi su una sfortunata Bar Picchi (3-2), poi a seguire l’attesa finale tra Moto Masini e Ghinetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
