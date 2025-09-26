Ghilardi ritrova il Verona ma sarà ancora panchina | dalla forma alla concorrenza

Vittorie su Lazio e Nizza utili per punti e morale, ma subito messe in archivio per pensare al prossimo impegno, con la squadra al lavoro oggi e domani a Trigoria in tal senso. Domenica arriva il Verona all’Olimpico, una partita da non sottovalutare (pareggi e prestazioni convincenti contro Cremonese e Juventus) e speciale per almeno un componente della rosa: sono stati proprio gli scaligeri infatti a credere nelle potenzialità di Daniele Ghilardi, prelevato dalla Primavera della Fiorentina, fatto crescere in prestito al Mantova e alla Sampdoria e poi messo da Zanetti al centro della difesa gialloblù nella scorsa stagione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

