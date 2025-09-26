Gerry Scotti altra frecciata a Stefano De Martino e Affari Tuoi | Da noi i premi bisogna meritarseli

Ormai quella tra Gerry Scotti e Stefano De Martino è una sfida quotidiana, intensa, all’ultimo punto di share. La sfida stessa è alimentata dagli spettatori e dalla stampa, ma c’è da dire che ad Affari Tuoi ci sono stati dei rimandi a La Ruota della Fortuna, e a La Ruota della Fortuna non sono mancate frecciate ben assestate al conduttore. Come quella andata in onda nella puntata di giovedì 25 settembre: una provocazione che non è passata inosservata agli occhi degli spettatori. Gerry Scotti, ennesima frecciata ad Affari Tuoi a La Ruota della Fortuna. Non è la prima volta che Gerry Scotti lancia una “frecciatina” ad Affari Tuoi nel corso de La Ruota della Fortuna, il cult che ha portato Mediaset a vincere prima contro Techetechete in estate e in seguito con Affari Tuoi, il game show condotto da Stefano De Martino su Rai1. 🔗 Leggi su Dilei.it

