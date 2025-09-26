Germania al via esercitazione militare Red Storm Bravo ad Amburgo | 500 soldati tedeschi simulano attacco da est sui Paesi Baltici - VIDEO

Amburgo ospita la maxi-esercitazione Red Storm Bravo: 500 soldati, convogli e simulazioni di guerra contro il "nemico inesistente" russo Sono tre giorni di fermento per la Germania. Dal 25 al 27 settembre, infatti, è in corso la più grande esercitazione militare dalla fine della Guerra Fredda. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it