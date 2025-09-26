Germania al via esercitazione militare Red Storm Bravo ad Amburgo | 500 soldati tedeschi simulano attacco da est sui Paesi Baltici - VIDEO

Amburgo ospita la maxi-esercitazione Red Storm Bravo: 500 soldati, convogli e simulazioni di guerra contro il "nemico inesistente" russo Sono tre giorni di fermento per la Germania. Dal 25 al 27 settembre, infatti, è in corso la più grande esercitazione militare dalla fine della Guerra Fredda. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

germania via esercitazione militareAd Amburgo l’esercitazione con 500 militari e civili: si simula il trasferimento di truppe Nato da schierare a Est - Ad Amburgo circa 500 militari sono impegnati dal 25 settembre nella manovra Red Storm Bravo, la più grande esercitazione nella città anseatica dalla guerra ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Germania nuovo servizio militare: più volontari contro la minaccia russa. Merz: “Mosca pericolo per l’Ue” - Una riforma per incoraggiare un maggior numero di persone in Germania a prestare servizio nell’esercito, e che punta a soddisfare i requisiti della Nato in caso di conflitto, vista la necessità di ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

