Germania al via esercitazione militare Red Storm Bravo ad Amburgo | 500 soldati tedeschi simulano attacco da est sui Paesi Baltici - VIDEO
Amburgo ospita la maxi-esercitazione Red Storm Bravo: 500 soldati, convogli e simulazioni di guerra contro il "nemico inesistente" russo Sono tre giorni di fermento per la Germania. Dal 25 al 27 settembre, infatti, è in corso la più grande esercitazione militare dalla fine della Guerra Fredda.
Pontieri piacentini in Germania per un'esercitazione sul Reno
ULTIM'ORA Groenlandia, Danimarca guida esercitazioni con alleati NATO La Danimarca ha avviato l'esercitazione "Arctic Light 2025" in Groenlandia con oltre 550 militari di Francia, Germania, Norvegia e Svezia, affiancati da osservatori di Stati Uniti, Regn
La Germania ha conquistato la vittoria nel Campionato Europeo Agria FEI Completo 2025, a Laura Collett l'oro individuale. Laura Collett Eventing FEI Eventing
Ad Amburgo l'esercitazione con 500 militari e civili: si simula il trasferimento di truppe Nato da schierare a Est - Ad Amburgo circa 500 militari sono impegnati dal 25 settembre nella manovra Red Storm Bravo, la più grande esercitazione nella città anseatica dalla guerra
Germania nuovo servizio militare: più volontari contro la minaccia russa. Merz: "Mosca pericolo per l'Ue" - Una riforma per incoraggiare un maggior numero di persone in Germania a prestare servizio nell'esercito, e che punta a soddisfare i requisiti della Nato in caso di conflitto, vista la necessità di