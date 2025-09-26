Geriatra A Domicilio | la soluzione per la salute degli anziani a casa

Con l’aumento dell’età media, cresce il bisogno di servizi medici personalizzati e accessibili. Tra questi, il Geriatra a domicilio rappresenta una risorsa fondamentale: un professionista specializzato che segue i pazienti direttamente a casa, evitando spostamenti spesso faticosi e garantendo cure di qualità nel comfort del proprio ambiente familiare. Il servizio di geriatria a domicilio è pensato per rispondere alle esigenze degli anziani, spesso affetti da patologie croniche, ridotta mobilità o necessità di monitoraggio costante. A differenza delle visite tradizionali in ambulatorio, il geriatra offre una presa in carico completa, valutando lo stato di salute globale del paziente e coordinando eventuali terapie o percorsi di cura. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

