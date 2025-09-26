Geralt di rivia risponde alle critiche dei fan di henry cavill nel the witcher
il cambio di protagonista in “the witcher”: reazioni e conseguenze. Il passaggio di testimone tra Henry Cavill e Liam Hemsworth nel ruolo di Geralt di Rivia ha suscitato un intenso dibattito tra i fan della serie Netflix. La decisione di sostituire l’attore britannico con quello australiano ha generato molte discussioni, soprattutto a causa delle forti emozioni legate alla versione originale interpretata da Cavill. Questa transizione rappresenta un momento cruciale per la saga, che si prepara ad arrivare alla sua conclusione con la quinta stagione. le reazioni del pubblico e le polemiche sui social. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
