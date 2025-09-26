Geolier e Chiara Frattesi si sono lasciati | l’indiscrezione

La storia fra Geolier e Chiara Frattesi sarebbe già arrivata al capolinea. A svelarlo è Alessandro Rosica, esperto di gossip, secondo cui la storia d’amore che ha fatto sognare i fan del cantante napoletano, fra dediche e colpi di scena, sarebbe terminata bruscamente. Geolier e Chiara Frattesi si sono lasciati?. Per ora non c’è nessuna conferma ufficiale, di certo da qualche settimana la coppia sembra scomparsa e i due non sono stati più avvistati insieme. Rapper di successo lui, influencer e sorella del calciatore Davide Frattesi lei, Geolier e Chiara Frattesi erano stati avvistati insieme per la prima volta nel 2024. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - “Geolier e Chiara Frattesi si sono lasciati”: l’indiscrezione

