’Geografie Visive’ Ultimo weekend in compagnia del ’Si Festival’

Ultimo weekend per il ’Si Festival’ di Savignano sul Rubicone. Il festival che ha come tema guida ’Geografie Visive’, offre un viaggio ben curato dedicato alla fotografia che racconta le fratture del presente – dai conflitti alle crisi ambientali – attraverso lo sguardo di grandi autori internazionali. L’indagine sul presente continua, con il sempre vivo proposito di mappare i territori visibili e invisibili dell’esperienza contemporanea, attraverso linguaggi fotografici che esplorano il paesaggio naturale, urbano e interiore. La fotografia diventa strumento per decifrare ciò che muta, per riconoscere ciò che persiste, per dare forma a ciò che ancora non ha un nome. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - ’Geografie Visive’. Ultimo weekend in compagnia del ’Si Festival’

