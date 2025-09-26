Genocidio a Gaza | la denuncia di Jennifer Lawrence e la paura per i nostri figli
Jennifer Lawrence al Festival di San Sebastián: un intervento sulla crisi in Medio Oriente. Durante la sua partecipazione al Festival di San Sebastián, dove ha ricevuto il prestigioso Premio Donostia e presentato il film Die My Love, Jennifer Lawrence ha espresso con fermezza le sue opinioni riguardo alla grave situazione in Medio Oriente. La sua presenza è stata anche occasione per affrontare temi di rilevanza politica e umanitaria, oltre a condividere dettagli sul nuovo progetto cinematografico. le dichiarazioni di Jennifer Lawrence sulla crisi a Gaza. una condanna netta e senza mezzi termini. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Jennifer Lawrence alza la voce sulla situazione a Gaza: «È un genocidio. Ho paura per i nostri figli» - Jennifer Lawrence interviene al Festival di San Sebastián con dichiarazioni forti su Gaza e sulla politica americana. bestmovie.it scrive
