Genoa vs Lazio quinta giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la quinta giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Le due squadre stanno attraversando un momento molto delicato, per cui non possono assolutamente sbagliare per evitare una crisi senza fine. Genoa vs Lazio si giocherà lunedì 29 settembre 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Marassi. GENOA VS LAZIO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rossoblù hanno iniziato il campionato con due pareggi contro Lecce e Como, e le due sconfitte contro Juventus e Bologna hanno rallentato il loro cammino. La squadra di Vieira ha ripreso vigore battendo l’Empoli in Coppa Italia, e si spera che possa ripartite da quì per risalire la classifica. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Lazio nel caos, Tavares ha litigato con Zaccagni e rischia il posto. Col Genoa è disponibile un solo centrocampista
Lazio, Sarri agli sgoccioli: contro il Genoa emergenza totale
Col Genoa per la Lazio è emergenza in mediana: tutte le possibili soluzioni per Sarri
Dopo il ko nel derby, la Lazio prepara la sfida di lunedì sera contro il Genoa con diverse assenze pesanti da gestire per Maurizio Sarri. Out certi Rovella, Belahyane, Guendouzi, Dele-Bashiru, Gigot e Lazzari
Zaccagni salta Genoa-Lazio? Nuovi problemi per la squadra di Sarri - X Vai su X
Genoa – Lazio è un match della quinta giornata di Serie A, con inizio alle 20.
il giudice sportivo ha squalificato per un turno Patrick Vieira, che dunque non potrà guidare dalla panchina il Genoa lunedì sera nella delicata partita