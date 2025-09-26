Genoa vs Lazio quinta giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la quinta giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Le due squadre stanno attraversando un momento molto delicato, per cui non possono assolutamente sbagliare per evitare una crisi senza fine. Genoa vs Lazio si giocherà lunedì 29 settembre 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Marassi. GENOA VS LAZIO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rossoblù hanno iniziato il campionato con due pareggi contro Lecce e Como, e le due sconfitte contro Juventus e Bologna hanno rallentato il loro cammino. La squadra di Vieira ha ripreso vigore battendo l’Empoli in Coppa Italia, e si spera che possa ripartite da quì per risalire la classifica. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

