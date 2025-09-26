Generazione senza sogni Il Progetto X-Factory ha riattivato ottanta giovani Neet
Sono tanti e in aumento, giovani che non studiano, non lavorano e che faticano a identificare le loro potenzialità rimanendo invischiati in un pericoloso limbo che spinge verso l’isolamento. Ottanta di questi giovani Neet, così vengono definiti, sono stati però agganciati grazie a X-Factory, il progetto finanziato da Anci e realizzato dal Comune di Legnano in qualità di capofila con nove partner. Il progetto si è svolto dall’agosto 2024 all’agosto 2025 e ha portato frutti grazie al lavoro svolto dai diversi soggetti della rete attraverso gli sportelli - quelli esistenti dei centri di aggregazione giovanile (Cag) e quelli itineranti attivati in occasione degli eventi realizzati dal Comune, negli oratori e nelle scuole - ma anche attraverso le segnalazioni da parte delle associazioni, il materiale informativo e il passaparola. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
