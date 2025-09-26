generali e natixis trattative rinviate mps stringe sul cda di mediobanca

di Antonio Troise ROMA Va in freezer, almeno per ora, l’alleanza fra Generali e Natixis per creare un gruppo di asset management con 1,9 miliardi di masse gestite e 4,1 miliardi di ricavi. È il primo effetto dei nuovi equilibri del gruppo triestino dopo la conquista di Mediobanca da parte di Mps. Ieri, nel primo Cda convocato a Siena dopo la conclusione dell’Opas, si è cominciato anche a ragionare sui nuovi vertici di Piazzetta Cuccia. Un tema all’ordine del giorno del Comitato nomine, impegnato con Korn Ferry nella selezione dei candidati, che passa anche dal confronto con i maggiori soci, a partire da Delfin e Caltagirone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

