Tempo di lettura: 2 minuti È tempo di scendere in campo per la Genea Lanzara, che domani affronterà il primo impegno amichevole della nuova stagione. La squadra di coach Nicolas Balogh sarà protagonista di un triangolare di prestigio contro due formazioni di assoluto livello come il Sannio e il Serra Fasano, entrambe impegnate nel campionato di Serie A Silver. Per i giovani rossoblù si tratta di una prova di grande interesse, che consentirà di mettere minuti nelle gambe, rodare i meccanismi di gioco e confrontarsi sin da subito con avversari di caratura superiore. Un appuntamento che rappresenta il primo passo verso l’inizio ufficiale della stagione, previsto a novembre, e che servirà anche a dare ulteriori indicazioni allo staff tecnico sulla crescita del gruppo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Genea Lanzara, primo test stagionale in un triangolare di lusso