Gen V – Stagione 2 | rivelazioni e teorie sui poteri di Cipher nell’episodio 4

Anche se la seconda stagione di Gen V ( qui la recensione ) ha finalmente chiarito la situazione sui superpoteri di Cipher e ha accennato a ciò che è in grado di fare, molte cose su di lui rimangono ancora confuse e sconosciute. Poiché Homelander non era direttamente coinvolto nella trama della prima stagione di Gen V, la prima puntata della serie ha dovuto introdurre una propria schiera di cattivi. Per questo motivo, il roster degli antagonisti della prima stagione era guidato da supereroi come Tek Knight e umani come Dean Shetty. 🔗 Leggi su Cinefilos.it