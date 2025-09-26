Gaza Trump | Siamo molto vicini a un accordo che libererà gli ostaggi e porterà alla pace

«Siamo molto vicini a un accordo a Gaza che libererà gli ostaggi e porterà la pace». Con queste parole, pronunciate alla Casa Bianca, Donald Trump ha annunciato un passo decisivo verso una possibile intesa nella Striscia. Secondo quanto riportato dai media britannici, l'amministrazione statunitense starebbe definendo un piano per la fase di transizione post-bellica a Gaza, fondato sulla creazione di un organismo denominato Gaza International Transitional Authority (Gita). Secondo il The Guardian l'ente sarebbe formato da membri Onu e rappresentanti palestinesi. L'ente, che dovrebbe essere guidato dall'ex premier laburista britannico Tony Blair, avrebbe il compito di amministrare temporaneamente il territorio dopo la cessazione del conflitto.

