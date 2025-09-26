Gaza Riviera Trump insiste sul piano e sceglie Tony Blair per il ruolo di capo del governo ad interim nella fase post-bellica

Il tycoon aveva già dato l'ok all'ex premier britannico ad un organismo di transizione che dopo la fine del genocidio si dovrebbe occupare di governare la Striscia nella fase successiva alla fine delle ostilità Donald Trump insiste sul piano della "Gaza Riviera" e sceglie Tony Blair come capo.

La riviera di Gaza: il video (generato con l'IA) della ministra israeliana

Ft: “Anche membri del Tony Blair Institute dietro al progetto della Riviera Gaza di Trump”

Ecco cosa prevede il piano “Great Trust” per la “Riviera” di Trump a Gaza. Ft: “Coinvolti anche consulenti del Tony Blair Institute”

Il piano per la "Riviera Gaza" è il culmine di anni di devastazione premeditata, realizzata con l'obiettivo di cacciare i palestinesi di Gaza e presentare la loro assenza come un'innovazione. Leggi l'articolo di The New Arab.

Il business plan che «si ripaga da solo» di Smotrich. Gli investimenti per 100 miliardi di dollari. E i progetti per Gaza Riviera. Difficili, se non impossibili da realizzare. E comunque ci vorrebbero altri trent'anni

«Gaza Riviera», staff di Tony Blair coinvolto nel progetto di Trump - Il Tony Blair Institute ha partecipato a confronti e discussioni riguardanti il progetto di sviluppare un piano per Gaza nel dopoguerra, che prevedeva di rilanciare l'economia dell'enclave con una ...

A parte Riviera Gaza, Trump ce l'ha un piano? Le manovre del genero Kushner e dell'eterno Tony Blair - "Trump non ha un piano per Gaza" è il laconico titolo con cui Il Foglio di stamattina copre con un certo grado di scetticismo sulla sua efficacia la notizia del vertice dietro le quinte alla Casa ...