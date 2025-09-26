Gaza Riviera Trump insiste sul piano e sceglie Tony Blair per il ruolo di capo del governo ad interim della Striscia nella fase post-bellica

Ilgiornaleditalia.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tycoon aveva già dato l'ok all'ex premier britannico ad un organismo di transizione che dopo la fine del genocidio si dovrebbe occupare di governare la Striscia nella fase successiva alla fine delle ostilità Donald Trump insiste sul piano della "Gaza Riviera" e sceglie Tony Blair come capo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

gaza riviera trump insiste sul piano e sceglie tony blair per il ruolo di capo del governo ad interim della striscia nella fase post bellica

© Ilgiornaleditalia.it - “Gaza Riviera”, Trump insiste sul piano e sceglie Tony Blair per il ruolo di capo del governo ad interim della Striscia nella fase post-bellica

In questa notizia si parla di: gaza - riviera

La riviera di Gaza: il video (generato con l'IA) della ministra israeliana

Ft: “Anche membri del Tony Blair Institute dietro al progetto della Riviera Gaza di Trump”

Ecco cosa prevede il piano “Great Trust” per la “Riviera” di Trump a Gaza. Ft: “Coinvolti anche consulenti del Tony Blair Institute”

Medio Oriente, Trump: "Non permetterò a Netanyahu di annettere la Cisgiordania" - Trump insiste: l’accordo per fermare la guerra “è vicino”. Si legge su lastampa.it

gaza riviera trump insisteC'è un nuovo piano Trump per Gaza - Non più la contestata "Riviera" con i resort di lusso: la Casa Bianca fa trapelare un piano in 21 punti che dovrebbe porre fine alla guerra tra Hamas e Israele, portare al rilascio degli ostaggi e get ... today.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Gaza Riviera Trump Insiste