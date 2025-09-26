Gaza Riviera Trump insiste sul piano e sceglie Tony Blair per il ruolo di capo del governo ad interim della Striscia nella fase post-bellica
Il tycoon aveva già dato l'ok all'ex premier britannico ad un organismo di transizione che dopo la fine del genocidio si dovrebbe occupare di governare la Striscia nella fase successiva alla fine delle ostilità Donald Trump insiste sul piano della "Gaza Riviera" e sceglie Tony Blair come capo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Donald Trump avrebbe cambiato idea sul futuro di Gaza: nessuna espulsione di massa, quella fantasticata nello Studio ovale al fianco di Benjamin Netanyahu a inizio sua presidenza (la Riviera di Gaza).
Governo israeliano senza pudore cala maschera su genocidio Gaza. Ministro Smotrich: "Sara miniera d'oro immobiliare assieme a Usa". Obiettivo: cacciare dalla terra e uccidere i palestinesi. Per denaro. Fare di Gaza una Riviera con investimenti per 100 mld
