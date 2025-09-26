Gaza presidio per la Flotilla | | Restiamo con chi porta aiuti
Le chiavi di casa da far tintinnare forte per celebrare un minuto di rumore e far sentire a tutti che anche gli ascolani stanno con la Global Sumud Flotilla. In tanti hanno partecipato ieri al presidio convocato in fretta e furia per esprimere solidarietà alla flotta partita dalla Sicilia e dalla Spagna alla volta della striscia di Gaza. Dopo gli attacchi subiti da 11 imbarcazioni due notti fa, e dopo le grandi manifestazioni che hanno attraversato l’Italia lo scorso lunedì, ieri di nuovo le bandiere palestinesi si sono prese la scena: una gigantesca su Palazzo San Filippo, tante portate in spalla e disegnate su borse e magliette. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
