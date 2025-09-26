Gaza Ong denuncia | bloccate 300 tonnellate di aiuti della Flottila di terra Israele non vuole biscotti e miele perché energetici

Genova, 26 settembre 2025 – Trecento tonnellate di pacchi alimentari destinate alla Striscia di Gaza sono ferme nel porto di Genova. La trattativa sull’invio di aiuti con una sorta di ‘Flotilla di terra’ che dovrebbe affiancare quella via mare, della Global Sumud Flotilla, è in stallo dopo una proposta che l’Ong genovese Music for Peace definisce “irricevibile”: quella di consegnare i pacchi alla Jhco (Jordan Hashemite Charity Organization) della Giordania escludendo gli alimenti con zuccheri e amidi. In poche parole tagliando fuori dai “pacchi famiglia”, preparati da Music for Peace, gli alimenti energetici per bambini e donne, tra cui biscotti, marmellata e miele, stando alle restrizioni imposte da Israele sul fabbisogno energetico della popolazione gazawa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gaza, Ong denuncia: bloccate 300 tonnellate di aiuti della Flottila di terra. “Israele non vuole biscotti e miele perché energetici”

