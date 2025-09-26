Gaza Ong | bloccate 300 tonnellate di aiuti della Flottila di terra Israele non vuole biscotti e miele perché energetici
Genova, 26 settembre 2025 – Trecento tonnellate di pacchi alimentari destinate alla Striscia di Gaza sono ferme nel porto di Genova. La trattativa sull’invio di aiuti con una sorta di ‘Flotilla di terra’ che dovrebbe affiancare quella via mare, della Global Sumud Flotilla, è in stallo dopo una proposta che l’Ong genovese Music for Peace definisce “irricevibile”: quella di consegnare i pacchi alla Jhco (Jordan Hashemite Charity Organization) della Giordania escludendo gli alimenti con zuccheri e amidi. In poche parole tagliando fuori dai “pacchi famiglia”, preparati da Music for Peace, gli alimenti energetici per bambini e donne, tra cui biscotti, marmellata e miele, stando alle restrizioni imposte da Israele sul fabbisogno energetico della popolazione gazawa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: gaza - bloccate
Crisi umanitaria a Gaza. Misericordie d’Italia: “Tonnellate di aiuti bloccate da otto mesi”
Israele, al via sciopero generale a Tel Aviv: bloccate autostrade | Raid israeliano su Gaza City, bombardato un ospedale
Famiglie bloccate a Gaza: la Farnesina non rilascia i visti
Stanotte la Global Sumud Flotilla è stata attaccata 7 volte in poche ore: bombe sonore, razzi esplosivi, sostanze chimiche sospette. Comunicazioni bloccate, richieste di aiuto ignorate. Serve protezione internazionale immediata. #GlobalSumudFlotilla #Gaza - facebook.com Vai su Facebook
Protesta per le due palestinesi bloccate a Gaza: "Ogni giorno in più lì è un pericolo, devono poter studiare all'Unitus" https://ift.tt/W89C07L https://ift.tt/JySjwT9 - X Vai su X
Gaza, Ong: bloccate 300 tonnellate di aiuti della Flottila di terra. “Israele non vuole biscotti e miele perché energetici” - Eppure – evidenzia l’Ong genovese – ogni giorno si frappongono nuove barriere burocratiche, logistiche e politiche che rendono l’accesso agli aiuti un percorso ad ostacoli”. Segnala quotidiano.net
Gaza, i veri numeri degli aiuti umanitari: crollano propaganda di Hamas e retorica Ong - L'esercito israeliano sta ampliando il valico di Kissufim con la Striscia di Gaza per facilitare un maggiore apporto di aiuti umanitari. Secondo iltempo.it