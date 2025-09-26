Gaza nuovi blocchi e proteste a Torino sabato 27 settembre | verso l' aeroporto di Caselle e Leonardo il percorso
Dopo il corteo regionale di sabato scorso, 20 settembre, lo sciopero generale nazionale che ha paralizzato la città lunedì e l'occupazione dei binari della stazione di Torino Porta Susa, nella serata di mercoledì 24 settembre, la mobilitazione cittadina e studentesca a sostegno di Gaza continua.
Colpita una chiesa cattolica a Gaza, tre morti. Netanyahu: "Attaccata per errore". Nuovi raid dell'Idf in Siria
Nuovi raid a Gaza: “Almeno 35 morti”. Fonti: “Israele non ha ancora deciso sulla tregua”
Gaza, Herzog in pressing su Netanyahu: «Firmi l’accordo anche se ha un costo». Oggi in Qatar i nuovi colloqui Israele-Hamas
Nuovi bombardamenti israeliani su Gaza visti dal confine con lo Stato ebraico sono ripresi venerdì mattina dopo che giovedì l'Idf ha colpito le tendopoli nel sud e nel centro della Striscia, a Zawaida e Deir al-Balah, uccidendo 12 persone
Licei occupati e nuovi scioperi, dilaga la protesta per Gaza nel Paese - X Vai su X
Licei occupati e nuovi scioperi, dilaga la protesta per Gaza nel Paese - La Cgil annuncia che in caso di ulteriori attacchi alla Flotilla, blocchi o sequestri delle imbarcazioni o dei materiali, è pronta "a proclamare con ...
Sciopero per Gaza, si ferma l'Italia: bloccati i porti, la A1 a Bologna, scontri in stazione a Milano - Giornata di protesta nazionale di 24 ore indetta da Usb e dai sindacati di base in solidarietà alla popolazione civile palestinese della Striscia di Gaza.