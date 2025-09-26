Gaza nuovi blocchi e proteste a Torino sabato 27 settembre | verso l' aeroporto di Caselle e Leonardo il percorso

Dopo il corteo regionale di sabato scorso, 20 settembre, lo sciopero generale nazionale che ha paralizzato la città lunedì e l'occupazione dei binari della stazione di Torino Porta Susa, nella serata di mercoledì 24 settembre, la mobilitazione cittadina e studentesca a sostegno di Gaza continua. 🔗 Leggi su Torinotoday.it