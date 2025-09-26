Gaza Netanyahu all' Onu mostra la Mappa del terrore dell' Iran
Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, all’inizio del suo intervento all’Assemblea generale dell’Onu, ha mostrato una mappa intitolata ‘la maledizione’. “Questo asse minacciava la pace del mondo intero, la stabilità della nostra regione e l’esistenza stessa del mio Paese, Israele”, ha detto Netanyahu, usando un pennarello per indicare i diversi Paesi. Israele ha “martellato” gli Houthi, distrutto “la maggior parte della macchina terroristica di Hamas” e “paralizzato Hezbollah”, ha detto, aggiungendo che “ l’Iran stava sviluppando molto rapidamente un programma di armi nucleari massiccio, e anche un programma di missili balistici massiccio”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Meloni sente Netanyahu e l'emiro del Qatar: «Cessate il fuoco a Gaza e accesso agli aiuti umanitari»
Il Papa parla con Netanyahu: «A Gaza prezzo straziante della guerra pagato dai più fragili, si raggiunga la pace»
Media, 'Trump vuole accordo con Netanyahu su fine guerra a Gaza'
Netanyahu all'Onu tra fischi e delegazioni che lasciano l'aula: «Vogliamo finire il lavoro a Gaza al più presto» - L'ufficio del premier israeliano Benyamin Netanyahu ha chiesto all'Idf di installare altoparlanti in vari punti di Gaza, in modo che i residenti della Striscia possano ascoltare il
Netanyahu all'Onu tra proteste e aula semivuota: «Nessun genocidio, ma finiremo il lavoro a Gaza» - L'ufficio del premier israeliano Benyamin Netanyahu ha chiesto all'Idf di installare altoparlanti in vari punti di Gaza, in modo che i residenti della Striscia possano ascoltare il