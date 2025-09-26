Gaza Netanyahu all' Onu | Accusa di genocidio priva di fondamento
“Pensate all’accusa di genocidio, Israele è accusato di colpire i civili in maniera deliberata ma non è vero. Un Paese che commette un genocidio esorterebbe mai la popolazione ad andare via? No, invece è Hamas che li vuole far restare lì. I nazisti hanno forse chiesto agli ebrei di andarsene prima che entrasse esercito?”. Lo ha detto il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, parlando all’Assemblea generale dell’Onu. Netanyahu ha sostenuto che Israele fa di tutto per evitare le vittime civili a Gaza e per sfamare i civili, accusando invece Hamas di usare i civili come scudi umani e di rubare gli aiuti umanitari. 🔗 Leggi su Lapresse.it
