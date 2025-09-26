Gaza la guerra in diretta e le news dalla Flotilla | rifiutata proposta di mediazione Farnesina agli italiani a bordo | Non proseguite così non possiamo aiutarvi
Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia: gli aggiornamenti in tempo reale su Fanpage.it. La flotta umanitaria ha denunciato l’allerta di “imminente attacco” da Israele dopo colpi a 11 navi europee. La Farnesina agli italiani a bordo: "Sconsigliato proseguire". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il Papa parla con Netanyahu: «A Gaza prezzo straziante della guerra pagato dai più fragili, si raggiunga la pace»
Media, 'Trump vuole accordo con Netanyahu su fine guerra a Gaza'
Guerra a Gaza, l’esercito israeliano in riserva: dimezzato l’apporto dei volontari
Gaza, la guerra Israele-Hamas in diretta - Le notizie di venerdì 26 settembre sul conflitto in Medio Oriente, in diretta. Riporta corriere.it